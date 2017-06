Bibi Perigosa real sofre com a Bibi de Juliana Paes: 'Durmo com corpo doendo'

Reprodução/Veja

A vida de Fabiana Escobar, conhecida como Bibi Perigosa, nunca foi tranquila. Durante 14 anos, foi casada com um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro e se envolveu com o crime. Mesmo após a separação, foi xingada de "mulher de bandido". Ela escreveu um livro sobre sua história e chamou a atenção de Gloria Perez. Virou personagem de novela, a Bibi de Juliana Paes em A Força do Querer. Assistir à trama, no entanto, tem sido uma tortura. Fabiana diz que revive tudo o que sofreu e chega a passar mal.

"Eu me vejo muito nela, o tempo todo. Depois do capítulo da prisão do Rubinho [Emilio Dantas], fui dormir com dor de cabeça, com o corpo doendo. Sabe aquela sensação ruim de que vai acontecer alguma coisa? É muito esquisito, eu fico tensa. Tem capítulo que eu acabo de ver e fico cansada. Eu vou revivendo tudo. Aquele suspense da novela é como se eu estivesse ali, sentada esperando a polícia arrombar a porta. Essa rejeição que a Bibi vai passar, eu passei. Passo até hoje", relata.

A Bibi real tem 36 anos e foi casada com Saulo Silva, o Barão do Pó, de 1996 a 2010. Ela ficou conhecida fora da Rocinha em 2011, quando a polícia entrou na comunidade em que mora para o processo de pacificação.

"Eu não tinha mais vínculo nenhum com nada [relacionado a tráfico], mas minha cara apareceu no Fantástico no dia da ocupação como mulher de bandido. A polícia ia na minha casa todo dia, a primeira casa invadida da rua foi a minha. Me xingaram muito. Para poder virar esse jogo e mostrar que não estou mais com ele, não tem mais nada a ver, fiz um blog. Pensei: 'Vocês podem falar. Mas primeiro vou contar a história toda, do início ao fim, e aí vocês podem dar palpite com conhecimento de causa'", explica.

Foi pelo blog que Gloria Perez conheceu a história de Fabiana e a aconselhou a transformar o material publicado em um livro, para que a Globo pudesse comprar os direitos autorais. A musa inspiradora diz que tudo o que Bibi passará daqui para a frente, de cometer crimes e fazer de tudo para ajudar o marido na prisão, aconteceu de verdade.

"Agora ela vai enfiar o pé na jaca. Teve tudo isso [atividades ilícitas e impulsivas]. As coisas vão acontecendo e você começa a viver aquilo 24 horas por dia. Enquanto a gente tinha aquele elo de amor, eu não queria saber de nada, passava por cima de todo mundo. Me separei quando comecei a sentir que eu não era mais esposa, era tipo uma funcionária, uma sócia", conta.

Vida nova

Em A Força do Querer, Bibi não poupará esforços para ajudar o marido Rubinho na cadeia: ela cometerá absurdos como provocar um incêndio para destruir provas e levar um celular para ele. Fabiana afirma que, nesse ponto da trama, nenhum conselho seria capaz de tirar a personagem dessa situação.

"Ela não vai parar por causa de conselho. Fui muito aconselhada também, mas eu nem parava. Isso é a própria pessoa que sente num determinado momento e se transforma. A cada vivência que ela terá na novela, vai mudar. Agora, conselho para adulto? Largar o marido? Ela não vai escutar", crava.

Fabiana conseguiu mudar e reconstruir sua vida após o envolvimento com o crime. Saulo Silva foi preso pela segunda vez em 2008, e o casal se separou por cartas em 2010.

"Antes das visitas, eu tinha um monte de coisa para comprar, para resolver, eu ficava cansada. E ainda tinha que namorar. Eu acabava de namorar e ficava pensando: 'Cara, o que eu estou fazendo aqui?'. Foi quando se deu o rompimento".

Os filhos do casal ainda visitam o pai na prisão, mas Fabiana cortou todo o contato. Hoje, ela vive da renda do aluguel de uma loja e trabalha como roteirista em um projeto social de cinema na Rocinha. Além disso, tem três livros publicados (dois sobre sua vida e um infantil) e acabou de escrever mais um, de ficção científica.

A "ex-baronesa do pó" transformou sua vida longe do ex-marido, mas sabe que sua história, ainda que tenha virado novela, não é exemplo para ninguém.

"[Gloria Perez] Não está fazendo homenagem pra mim. É uma lição. Ela não está mostrando a destruição da droga para quem usa, mas para quem vende, quem está perto. Destrói tudo. Eu sou fruto disso também, mas consegui reverter sozinha. Acho que outras pessoas também podem. Mas tem que ser firme, porque não é fácil, não", afirma.