Quem vai bombar em 2017? Aposte em Paolla Oliveira e Juliana Paes

FERNANDA LOPES e MÁRCIA PEREIRA - Publicado em 02/01/2017, às 05h20

Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Juliana Paes, Marco Pigossi, Juliana Paiva e Caio Castro vão dar o que falar em 2017. Eles vão estrelar as próximas novelas e minisséries da Globo. Paolla voltará a interpretar uma mocinha da novela que substituirá A Lei do Amor. Será uma policial que sonha virar lutadora de MMA.

Em A Força do Querer, de Glória Perez, o público também deve vibrar com Juliana Paes no papel de bandidona. Ela viverá uma mulher de traficante que se envolve com crime.

Confira quem deve bombar em 2017:

A atriz Paolla Oliveira interpretará uma lutadora de MMA na novela A Força do Querer

Paolla Oliveira

Na novela A Força do Querer, Paolla Oliveira voltará a interpretar uma personagem principal _sua última protagonista foi a Paloma de Amor à Vida (2013). Ela começou a gravar em dezembro e dedicará a maior parte de seu tempo em 2017 à trama.

A atriz se preparou intensamente para o papel porque será uma policial. Paolla treinou com uma atleta de MMA e perdeu cinco quilos. Elá terá muitas cenas de ação e formará par romântico com Marco Pigossi. Além de Paolla, Isis Valverde, Débora Falabella, Maria Fernanda Cândido e Juliana Paes têm papéis importantes na novela.

Cena da minissérie Dois Irmãos: os gêmeos Lorenzo e Enrico Rocha com Juliana Paes

Juliana Paes

A partir do dia 9 de janeiro, Juliana Paes estará na TV como a Zana da minissérie Dois Irmãos. Em dez capítulos, a obra contará a saga de uma família de imigrantes libaneses no Amazonas. A atriz entra na segunda fase e divide o papel com Gabriella Mustafá e Eliane Giardini. Trata-se de uma mãe que dá à luz gêmeos e fica obsessiva por um deles. Juliana terá cenas de forte carga dramática.

A minissérie começou a ser gravada no início de 2015. Juliana já está totalmente focada em Bibi Perigosa, sua personagem de A Força do Querer que promete dar o que falar. Casada com Rubinho (Emílio Dantas), ela vira a chefe do tráfico após a prisão do marido.

Cauã Reymond surge barbudo como os gêmeos Yaqub e Omar na nova minissérie da Globo

Cauã Reymond

Cauã Reymond estará em dose dupla na minissérie Dois Irmãos: ele faz os gêmos Omar e Yaqub. Os papéis são a realização de um sonho para o ator, que leu o livro de Milton Hatoum, dez anos atrás, e desejava ser o astro da história na TV.

Os irmãos crescerão se odiando, devido à predileção da mãe deles, Zana (Gabriella Mustafá/Juliana Paes/ Eliane Giardini), por Omar. Eles vão protagonizar momentos de muita rivalidade. Diante de tanto antagonismo, os laços da família de imigrantes libaneses ficarão extremamente comprometidos e terminarão em tragédia.

Juliana Paiva em entrevista no Programa do Jô, após a repercussão como Cassandra

Juliana Paiva

Após o sucesso como a divertida Cassandra de Totalmente Demais, Juliana Paiva já se prepara para sua primeira atuação de destaque em uma novela das nove (ela já havia feito uma pequena participação em Viver a Vida, de 2009). Em 2017, ela também estará em A Força do Querer, de Glória Perez. Juliana interpretará a filha de Lilia Cabral e Humberto Martins. Ela está com a reputação em alta: foi a própria Lilia quem sugeriu o nome da atriz para o trabalho.

Marco Pigossi na primeira imagem de Zeca, mocinho nada convencional de A Força do Querer

Marco Pigossi

Fora do ar desde março, Marco Pigossi volta ao horário nobre em A Força do Querer. Ele viverá um caminhoneiro que se envolverá com as personagens de Isis Valverde e Paolla Oliveira. Segundo a autora Glória Perez, será um mocinho que foge do convencional. Para se preparar para a trama, Pigossi aprendeu a dirigir caminhão. Ele dispensará dublês nas cenas ao volante.

Monica Iozzi em uma das primeiras imagens de divulgação de Vade Retro, que estreia em abril

Monica Iozzi

Como apresentadora, ela levantou a audiência do Vídeo Show entre abril de 2015 e fevereiro de 2016, mas decidiu sair do programa para se dedicar à carreira de atriz. Os telespectadores decidirão se a mudança valeu a pena em abril, quando a série Vade Retro, de Fernanda Young e Alexandre Machado, estrear. Monica interpreta uma advogada que cuida do divórcio de Abel Zebu, o Diabo, papel de Tony Ramos.

Chay Suede, Caio Castro e Rodrigo Simas: os três estão no elenco da novela Novo Mundo

Trio de galãs: Chay Suede, Caio Castro e Rodrigo Simas

A próxima novela das seis exibirá praticamente um desfile de jovens galãs em trajes de época. Estão confirmados no elenco de Novo Mundo os atores Caio Castro, Chay Suede e Rodrigo Simas.

Suede repetirá par romântico com Isabelle Drummond (os dois foram Pedro e Helô na primeira fase de A Lei do Amor). Ele interpretará Joaquim, personagem que luta pela Independência do Brasil no início do século 19.

Castro será Dom Pedro 1º. Ele foi para Portugal em novembro para se preparar e observar costumes locais. Já Simas será um guerreiro. Por isso, está fazendo aulas de esgrima.

Rodrigo Lombardi será o protagonista da série Carcereiros, no lugar de Domingos Montagner

Rodrigo Lombardi

A série Carcereiros, baseada no livro homônimo de Drauzio Varella, mostrará a rotina de agentes penitenciários e terá Rodrigo Lombardi no papel principal. O ator entrou na produção como substituto de Domingos Montagner (1952-2016). Em um dos papéis mais densos e complexos de sua carreira na TV, Lombardi estará envolvido em cenas de assassinatos e ameaças dentro da cadeia. O ator também fará a novela A Força do Querer.

