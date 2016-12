Promovido, 'quarteto fantástico' de Malhação domina novelas em 2016

Divulgação/TV Globo

ODARA GALLO - Publicado em 25/12/2016, às 07h47

Acostumada a mesclar novos talentos e veteranos em suas tramas principais, a Globo apostou forte nas revelações da casa em 2016, entregando três protagonistas e um papel de destaque na mão do "quarteto fantástico" de Malhação.

Isabella Santoni, Rafael Vitti, Felipe Simas e Arthur Aguiar estiveram no elenco da temporada Sonhos (2014-2015), que elevou os índices de audiência da novelinha, e foram escalados para alçar voos mais altos neste ano, nas tramas de A Lei do Amor, Rock Story, Totalmente Demais e Eta Mundo Bom!.

Escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, Malhação Sonhos ganhou até um mês a mais de exibição. A dupla de autores também escreveu a novela das sete Totalmente Demais, exibida até maio deste ano, um dos maiores sucessos dos últimos anos.

Isabella Santoni ganhou um papel no horário mais nobre da emissora. Defende Letícia, a patricinha da trama das nove. Uma das figuras centrais da história, a garota encara agora a virada da personagem, que foi considerada chata e teve rejeição dos telespectadores.

Ver a atriz aos berros na tela, no entanto, não é exatamente uma novidade, já que Karina de Malhação também era briguenta. Outra semelhança entre as personagens é que, assim como Letícia com Pedro (Reynaldo Gianecchini), a lutadora também descobriu tardiamente a identidade do pai verdadeiro, Gael (Eriberto Leão).

Rafael Vitti também teve uma passagem pelo horário nobre, na primeira fase de Velho Chico. O rapaz representou Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) na época da adolescência antes de encarar Léo Régis, o astro pop de Rock Story.

Em Malhação, o ator deu vida a Pedro, namorado de idas e vindas de Karina, e virou um guitarrista de sucesso ao final da temporada, uma espécie de prévia para seu primeiro protagonista na novela das sete da emissora.

O bom desempenho na novelinha rendeu um papel principal no horário das 19h também para Felipe Simas. Apenas quatro meses depois de sair de Malhação, Simas ressurgiu como o primeiro amor de Eliza (Marina Ruy Barbosa) em Totalmente Demais. O ator dividiu o protagonismo da trama com o veterano Fábio Assunção (Arthur).

Para fechar o quarteto de promovidos, Arthur Aguiar, que interpretou o lutador sedutor Duca, se destacou em 2016 como o bom moço Osório, de Eta Mundo Bom!. O romance com Gerusa (Giovanna Grigio), a garota que sonhava em se casar e lutava para vencer a leucemia, caiu nas graças do público e emocionou com o final trágico.

Na trama de época de Walcyr Carrasco, Gerusa morreu antes de conseguir realizar seu sonho, e Osório não pôde suportar a tristeza. Na cena final, os dois apareceram juntos no Céu, dançando a valsa que tanto idealizaram entre as nuvens.

divulgação/tv globo

Bruna Hamú, Nicolas Prattes, Marina Moschen e Enzo Romani, ex-Malhação

Mais Malhação

Além do quarteto de protagonista da temporada Sonhos, outros atores que passaram recentemente pela novelinha já estão no ar novamente nas tramas principais da emissora. Veja:

Bruna Hamú: A atriz deu vida a Bianca, irmã de Karina, e ficou com Duca no final da temporada 2014-2015. Atualmente, está no ar em A Lei do Amor como Camila, uma das filhas de Hércules (Danilo Granghéia).

Nicolas Prattes: Despontou como Rodrigo, protagonista de Seu Lugar no Mundo, que foi exibida até agosto de 2016, e emendou com a atual novela das sete. O garoto interpreta Zac, o filho de Gui (Vladimir Brichta) em Rock Story, que virará líder de uma boy band.

Marina Moschen: A atriz fez par romântico com Prattes em Malhação e também está no ar na novela das sete. Oposto de sua primeira personagem, Yasmin é uma patricinha mimada e mal-educada, que se apaixonará por Zac e tem grandes chances de repetir o casal da novelinha.

Enzo Romani: Durante boa parte da temporada Seu Lugar no Mundo, seu personagem, Pedro, foi uma das pontas do triângulo amoroso com Rodrigo e Luciana. Desta vez, o ator interpreta Jaílson, líder de uma gangue de garotos de rua, que fará parte da boy band de Zac em Rock Story.

► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão

► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro