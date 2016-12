Nudes na TV: 2016 teve peladão até na novela das seis; veja imagens

Montagem Divulgação/TV Globo

MÁRCIA PEREIRA - Publicado em 26/12/2016, às 05h22

A nudez não será castigada, ao menos na ficção. O ano de 2016 teve muita atriz e ator pelados em cena. Na faixa das 23h, séries e novelas sempre abusam do erotismo por causa da liberalidade do horário. Mas, neste ano, o público viu nudes até na novela das seis e na estreia de uma trama das nove.

Em Eta Mundo Bom!, a mulherada só falava no órgão sexual masculino. O "cegonho" (codinome na trama para pênis) virou um personagem dentro da história de Walcyr Carrasco. O autor deu um jeito de bular a classificação indicativa e colocar sexo e nudez em uma novela de época exibida na faixa das 18h.

Klebber Toledo (Romeu) tirou a roupa mais de uma vez para se banhar no rio. Nudez que repercutiu na trama e fora dela. Carol Castro também virou notícia ao surgir nua em cenas de sexo com Rodrigo Santoro no primeiro capítulo de Velho Chico, quando interpretava Iolanda, e ele, Afrânio. Confira os principais nudes da TV em 2016:

reprodução/tv globo

Klebber Toledo gravou com tapa-sexo cenas de nudez exibidas na novela Eta Mundo Bom!

Klebber Toledo e o famoso 'cegonho'

O ator Klebber Toledo revelou em entrevista ao Notícias da TV que morreu de vergonha de gravar peladão as cenas em que Romeu se meteu em confusões. Na primeira, o personagem de Eta Mundo Bom! teve suas roupas roubadas e correu do rio até a casa da família de Mafalda (Camila Queiroz) cobrindo as partes íntimas com folhas de árvore. "Diminuíram o número de pessoas no set. Óbvio que uso tapa-sexo. A cena ficou bem construída e engraçada, o nu era um adendo", disse o ator.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

A atriz Carol Castro teve cenas picantes logo no primeiro capítulo de Velho Chico, em março

Pelada com Rodrigo Santoro

A atriz Carol Castro fez somente uma participação na primeira fase da novela Velho Chico, mas muito marcante. A estreia da trama de Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi contou com cenas quentes com Rodrigo Santoro. Apaixonados, seus personagens, Iolanda e Afrânio, acordaram nus após uma noite de sexo intensa. À época, a beldade afirmou que ficar pelada em cena não era problema para ela. "Estou a serviço da dramaturgia", declarou.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Julia Dalavia tirou a roupa em diferentes cenas de sexo na minissérie Justiça

Julia Dalavia como garota de programa

Aos 18 anos e logo após fazer a "princesinha do sertão" de Velho Chico, Maria Tereza, a atriz Julia Dalavia cortou os cabelos e ficou loira para interpretar sua primeira prostituta na TV. Mayara ficou sem mãe após a prisão da mãe, a doméstica Fátima (Adriana Esteves). Com um nome de guerra, ela começou a trabalhar com Kellen (Leandra Leal) em uma sauna. As principais sequências de nudez da atriz foram contracenando com Antonio Calloni (Antenor).

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Mateus Solano mostrou o bumbum em Algumas cenas da novela Liberdade, Liberdade

Recorde de nudes na Globo

Na faixa das 23h, o apelo sexual foi forte na Globo. Desde o começo de 2016, com a minissérie Ligações Perigosas, a emissora exibiu atores em diferentes cenas de nudez. Com maior duração no horário, a novela Liberdade, Liberdade bateu recorde de peladões. Exibida entre abril e agosto, com 67 capítulos, a novela escrita por Mario Teixeira trouxe Mateus Solano (Rubião) nu no primeiro capítulo em uma cena de tortura. Depois, ele apareceu pelado mais vezes, mas se divertindo com a governanta de sua casa ou com escravas. Bruno Ferrari, Hanna Romanazzi, Yanna Lavigne, Nathalia Dill e Adreia Horta também fizeram nudes na trama.

REPRODUÇÃO/TV GLOBO Bumbum da bailarina Juliana Tavares Scalco, dublê de corpo de Maitê Proença em Liberdade Nem tudo que parece é

Por outro lado, uma nudez fez um "barulho" diferente em Liberdade, Liberdade. Uma dublê de corpo entrou em cena no lugar de Maitê Proença (Dionísia). Na sequência, a senhora transava com o escravo Saviano (David Junior) e o close do bumbum da personagem era para mostrar as cicatrizes em seu corpo, já que ela tinha sido vítima de violência do seu ex-marido. A dona das nádegas, a bailarina Juliana Tavares Scalco, revelou o truque no Facebook. Maitê criticou a dublê por causa disso.

reprodução/gnt

Antonia Morais (Lúcia) e Eduardo Moscovis (José Roberto) na série Lúcia McCartney, do GNT

Nu frontal de Eduardo Moscovis

Na TV paga, cenas de sexo e nudez estão mais presentes em séries e programas nacionais, como Magnífica 70 e O Negócio (HBO). Neste ano, teve muita repercussão as sequências quentes de Antonia Morais, filha da atriz Gloria Pires e protagonista da série Lúcia McCartney, no GNT. Na trama, Antonia é a garota de programa Lúcia. Ela se envolve com José Roberto (Eduardo Moscovis). Com 48 anos, o ator teve nu frontal, além de cenas de sexo a três.

reprodução/instagram

O modelo Paulo Zulu foi ao programa Gugu, da Record, para falar de nudez na internet

Depressão após exposição

Fotos de famosos nus, vazadas ou não, sempre dão o que falar. No caso do modelo Paulo Zulu, o assunto ganhou ainda mais repercussão porque ele mesmo postou a imagem em que aparecia totalmente pelado. O assunto foi explorado por diferentes programas de variedades da TV. Um mês após a postagem no Instagram, em outubro, ele concedeu entrevista à Record. No programa do Gugu, falou que teve depressão após a polêmica. "Eu fiquei tão mal, que achei que não iria voltar. Eu chorava muito, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia beber água, não conseguia fazer nada", disse.

► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão

► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro