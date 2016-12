De rebelião na Record a picuinha na RedeTV!: os climões de 2016

Reprodução/SBT/RedeTV!

REDAÇÃO - Publicado em 30/12/2016, às 06h33

Nos corredores das emissoras de TV em 2016, apresentadores, jornalistas, atores, convidados e diretores se envolveram em diversos desentendimentos, situações de mal-entendido, de climão e até brigas feias. Alguns nem sobreviveram no ar e foram demitidos antes mesmo de o ano terminar.

Na Globo e na Record, autores de novelas foram dispensados ou pediram demissão após mudanças drásticas e sem aviso prévio de suas obras, de acordo com decisões das cúpulas.

Houve também casos de apresentadores que foram proibidos pelas diretorias de entrarem nos estúdios dos próprios programas em que trabalhavam, como aconteceu com Geraldo Luis e Luiz Henrique Benincasa, a Mamma Bruschetta.

Relembre os casos mais conturbados e polêmicos dos bastidores da TV em 2016:

reprodução/record

Geraldo Luis no Domingo Show: desabafo do apresentador desagradou diretoria da Record

Geraldo Luis X Record

O ano de 2016 foi conturbado para o relacionamento de Geraldo Luis com a Record. Em abril, o apresentador deu uma bronca ao vivo por causa de um corte em uma reportagem sua. Edir Macedo, líder da Igreja Universal e dono da Record, estava assistindo e não gostou _como resultado, o apresentador foi suspenso no dia seguinte. Ficou afastado do Domingo Show durante um mês.

reprodução/instagram

Xuxa entregou um troféu no Meus Prêmios Nick e irritou a equipe do Domingo Show

Xuxa X Domingo Show

Geraldo Luis esteve envolvido em outra situação complicada nos bastidores da Record. Durante a entrega dos Meus Prêmios Nick, em outubro, a apresentadora negou uma entrevista à equipe do Domingo Show. A recusa teria sido uma resposta ao fato de Geraldo Luis não ter aceitado participar de uma edição do programa dela. A equipe do apresentador ficou ainda mais indignada ao ver Xuxa dando uma entrevista para a RedeTV!.

divulgação/redetv!

Imagem de divulgação do Olha a Hora!, programa que durou apenas três meses na RedeTV!

Luciano Faccioli X RedeTV!

Assim como Geraldo Luis, Luciano Faccioli também teve problemas ao criticar sua emissora, a RedeTV!. Em junho, sem qualquer aviso, a emissora reduziu seu programa em uma hora para cedê-la à Igreja Universal. Ao abrir o Olha a Hora!, Faccioli desabafou: "Ave Maria... Tivemos o horário de programa religoso, ou seja, como diria ao filósofo e eterno poeta Jorge Bem, 'Abençoai-vos, Deus e bonitos por natureza'. Surpresos? Nós também, mas segue o barco. Até as 19h15, estamos no ar".

Faccioli foi suspenso do programa e substituído por Fabio Barreto. Tanto o apresentador quanto o Olha a Hora! tiveram vida curta na RedeTV!: o programa estreou em maio e saiu do ar em agosto, e Faccioli foi demitido.

reprodução/redetv!

Celso Zucatelli e Edu Guedes: amizade no ar, desentendimentos nos bastidores da RedeTV!

Edu Guedes X Celso Zucatelli

Na RedeTV!, os apresentadores do Edu Guedes e Celso Zucatelli, do Melhor pra Você, não se bicam nos bastidores. Depois de desentendimentos entre eles, a emissora escalou Elias Abrão para ser o novo diretor do programa e tentar acalmar os ânimos. Guedes reclama de que tem pouco espaço na atração e já chegou a pedir um programa solo na emissora, só de culinária. A RedeTV! avalia não renovar os contratos dos dois no final de 2017 se as desavenças continuarem.

Divulgação

Paulo Cursino, autor que esnobou a Globo, e Renato Modesto, autor demitido da Record

Autores demitidos

Diferentes ideias e objetivos para séries e novelas fizeram com que tanto Globo quanto Record dispensassem repentinamente dois de seus autores. Na emissora carioca, Paulo Cursino, criador de A Cara do Pai, pediu demissão antes mesmo da estreia da produção. Ele não concordou com o ritmo de trabalho que a Globo exigia dele. "Fica aquela dor de corno de ver no ar algo que é seu", comentou.

Já na Record, o autor de A Terra Prometida, Renato Modesto, foi pego de surpresa ao ser informado de que seu contrato não seria renovado. A justificativa foi de que as histórias dele não teriam espaço na programação da emissora nos próximos anos. "O que me deixou chateado foi que me disseram que renovariam o contrato, estavam muito satisfeitos, que eu podia ficar tranquilo. E não foi o que aconteceu", lamenta.

reprodução/facebook

A jornalista Leda Nagle, que acusou a EBC de falta de caráter ao ser demitida, em dezembro

Leda Nagle X EBC

As demissões de renomados jornalistas também deram o que falar em 2016. Recentemente, Leda Nagle não teve seu contrato renovado pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação), que controla a TV Brasil, onde seu programa, Sem Censura, vai ao ar. A emissora alegou falta de recursos para mantê-la como funcionária.

Em comunicado que publicou nas redes sociais, ela desabafou: "Mais do que triste, fiquei perplexa com a falta de caráter. Não houve nenhuma proposta de redução do valor do contrato, nenhuma tentativa de composição. Foi muito feio".

Laerte Rímoli, presidente da EBC, disse também por redes sociais que Leda discutiu com funcionários da TV Brasil em uma reunião e foi irredutível quanto a mudanças em seu programa e em seu contrato. "Tenho a obrigação de mudar a lógica perversa de que o dinheiro público existe para ajudar amigos e apaniguados", cutucou.

Divulgação/record

Fábio Porchat pede desculpas a Rita Cadillac pela humilhação que ela disse ter sofrido

Rita Cadillac X Fábio Porchat

Rita Cadillac foi convidada para ir ao Programa do Porchat na Record, mas saiu do estúdio antes do final da gravação. Ela se sentiu ofendida quando a banda do programa tocou para ela Freak Le Boom Boom, de Gretchen, e não gostou de uma proposta de Porchat: "Agora você vai inaugurar a sarjeta da fama. Não tem a calçada da fama? Eu vou fazer a sarjeta da fama".

"Nunca me senti tão humilhada. Eu não estou na sarjeta, estou trabalhando. E, se estivesse na sarjeta, seria problema meu", desabafou ao Notícias da TV. Após a polêmica, o apresentador pediu desculpas pelo mal-entendido e disse que a intenção era fazer uma homenagem.

reprodução/Sbt

A personagem Mamma Bruschetta durante o Fofocando, que apresenta desde agosto no SBT

Mamma Bruschetta X Gazeta

A saída de Mamma Bruschetta da Gazeta, onde trabalhou durante 15 anos, foi atribulada. O ator Luiz Henrique Benincasa, que interpreta a personagem, aceitou proposta de Silvio Santos para apresentar o Fofocando. Porém, na diretoria da Gazeta, ele deixou a impressão de ingratidão e foi impedido de entrar novamente no estúdio do Mulheres para se despedir dos telespectadores. Ainda assim, Benincasa afirma que a saída da emissora foi "consensual".

divulgação

Buddy Valastro comandou com mãos de ferro o reality Batalha dos Cozinheiros, na Record

Buddy Valastro X participantes do Batalha de Cozinheiros

A atitude enérgica e exigente do confeiteiro Buddy Valastro deixou os participantes do Batalha dos Cozinheiros tão inconformados que até um motim se formou nos bastidores do reality. Com jornadas de até 12 horas de gravação e supostos maustratos, uma dupla começou a rebelião.

Outros participantes também ameaçaram desistir por cansaço e desrespeito, e todo o grupo aproveitou para reclamar de desorganização e descaso no programa. A diretoria precisou fazer uma reunião de emergência e apelar para a ajuda de psicólogos. Após o barraco, as gravações do reality seguiram, e o Batalha dos Cozinheiros chegou ao fim em 28 de setembro.

reprodução/globo

Evaristo Costa no comando do Jornal Hoje em abril; equipe do noticioso discutiu na redação

Bate-boca no Jornal Hoje

A redação do jornalismo da Globo em São Paulo presenciou uma séria discussão que envolveu a equipe do Jornal Hoje, em abril. O editor-chefe Luiz Fernando Ávila teve um bate-boca com uma das editoras do telejornal sobre o trabalho realizado lá. A personalidade seca e fechada de Ávila gerava descontentamento entre os profissionais do Jornal Hoje, e essa desavença só aumentou o climão nos bastidores do noticioso na época.

► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão

► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro