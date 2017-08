Substituto de Evaristo Costa no Jornal Hoje odeia o próprio nome; saiba qual

Reprodução/TV Globo

DANIEL CASTRO - Publicado em 15/08/2017, às 06h13

Nunca chame Dony De Nuccio, novo apresentador do Jornal Hoje e queridinho das redes sociais, de Adonay. Segundo ex-colegas do jornalista na GloboNews, ele no mínimo fica emburrado. No canal pago da Globo, Dony nunca revelou porque detesta o nome que ganhou dos pais argentinos (Andrês e Nora Rosa) _apenas fez cara feia para quem se atreveu a dizê-lo. Adonay, assim como Jeová, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento.

Embora seja descendente de argentinos e visite com regularidade uma avó que mora em Buenos Aires, Dony não fala espanhol muito bem. Ele nasceu em Americana, no interior de São Paulo, e gosta mesmo é de assuntos econômicos _cursou faculdade de economia simultaneamente à de jornalismo e tem mestrado na área.

Os ex-colegas de Dony na GloboNews entregam outras duas predileções do "novo Evaristo Costa": ele adora sertanejo universitário e coleciona mulheres loiras em seu currículo amoroso.

Quando morava no Rio de Janeiro, Dony ganhou fama de "novo rico". É que ele não se adaptou à zona sul, dos badalados bairros de Ipanema, Leblon, Copacabana e arredores da Lagoa Rodrigo de Freitas. Para espanto dos cariocas, trocou o Leblon pela Barra da Tijuca. E adorou. A Barra, com um quê de Miami, é vista como uma região de gente que ficou rica recentemente. Os mais maldosos dizem que é o Rio dos paulistas...

Nos corredores da GloboNews, Dony nunca escondeu que sua ambição é sentar na cadeira hoje ocupada por William Bonner, de quem, aliás, é um grande admirador. Foi por causa desse sonho que trocou uma promissora carreira no Citibank por um salário bem menor na Globo _a única emissora que lhe interessava.

Dony De Nuccio entrou na Globo em 2011 e teve uma ascensão meteórica. Após trabalhar em telejornais locais de São Paulo, assumiu o programa Conta Corrente, na Globo News. No final de 2015, virou apresentador do Jornal das Dez. Menos de dois anos depois, se tornou parceiro de Sandra Annenberg no Jornal Hoje.

Adonay não quer ser Deus, mas vai longe. "Quando eu tiver 80, 90 anos, e olhar para trás, espero poder ter passado pela bancada do Jornal Nacional, ter tido a experiência de apresentar algum reality, e ter sido também um grande empreendedor. Um ícone não só da comunicação, mas do empreendedorismo brasileiro", revelou, em 2014, à revista Piauí.