Nova Fazenda terá Marcos Härter e mais quatro ex-BBBs; saiba mais

Edu Moraes/RecordTV

O ex-BBB Marcos Härter com Fábio Porchat em gravação exibida pela Record no dia 1º

DANIEL CASTRO - Publicado em 15/08/2017, às 06h18

Um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão de Big Brother Brasil neste ano, o médico Marcos Härter terá uma nova chance na Record. Ele é um dos principais nomes da nona temporada de A Fazenda, no ar na segunda semana de setembro. O programa, que só terá ex-participantes de reality shows, contará ainda com a ex-panicat Nicole Bahls.

A Record encerrou ontem o processo de contratação de todos os competidores de A Fazenda - Nova Chance. Serão seis A Fazenda, cinco ex-Big Brother Brasil, da Globo, dois ex-Power Couple, da Record, um ex-MasterChef, da Band, um ex-A Casa e um ex-O Aprendiz, ambos da Record.

Nenhum dos 16 participantes venceu os programas que disputou, mas quase chegou lá. Um dos principais critérios para a formação do elenco foi a busca de nomes fortes, com milhares de seguidores nas redes sociais, que já começam o reality show com torcida na internet.

O polêmico Marcos Härter foi expulso três dias antes da final de BBB 17, em abril deste ano. Foi acusado de agredir Emilly Araújo, a campeã, com quem teve um relacionamento confuso durante todo o confinamento. Apesar disso, manteve uma legião de fãs, que chegam a pagar centenas de reais para uma consulta com o médico _mas, no lugar de exames, querem apenas conversar com ele.

Assim como Härter, Nicole Bahls esteve muito perto do grande prêmio de A Fazenda. Foi a última eliminada da quinta edição do programa, em 2012, vencida por Viviane Araújo.

A Record ainda não divulgou a data de estreia de A Fazenda - Nova Chance. Será na semana de 11 de setembro. Neste ano, pela primeira vez, o reality será produzido em uma propriedade em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, por uma questão de custos. As outras edições aconteceram em Itu. A apresentação continua com Roberto Justus e a direção-geral, com Rodrigo Carelli.