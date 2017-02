Para renovar elenco, Globo demite atores veteranos; veja quem já perdeu o emprego

Imagens: Divulgação/TV Globo

LUCIANO GUARALDO - Publicado em 10/02/2017, às 05h28

Para renovar o seu elenco, a Globo tem encerrado contratos longos com veteranos. Assim, deixou de renovar com nomes que estavam na emissora havia mais de duas décadas, como Maitê Proença, Betty Faria e Pedro Cardoso. Nesta semana, André Gonçalves passou a integrar essa lista. Para trabalhar na Globo agora, só com acertos por obra certa, com a duração de uma novela, por exemplo.

Por outro lado, novatos como Rafael Vitti, Isabella Santoni e Felipe Simas, revelados na temporada de 2014 de Malhação, fecharam vínculo duradouro (de três anos) enquanto estavam na novela adolescente.

Os três não negam trabalho: Vitti fez a primeira fase de Velho Chico, trabalhou no quadro Truque Vip, do Domingão do Faustão, e atualmente protagoniza Rock Story; Isabella migrou de Malhação para a minissérie Ligações Perigosas e agora vive a chata Letícia de A Lei do Amor; já Simas protagonizou Totalmente Demais, ganhou a Dança dos Famosos de 2016 e já está gravando Os Dias Eram Assim, próxima novela das 23h.

A ideia da Globo é investir justamente em profissionais produtivos, como o citado trio de Malhação ou a jovem estrela Marina Ruy Barbosa, que emendou seis novelas e duas minisséries em menos de sete anos. Atores que trabalham menos só serão mantidos se forem considerados indispensáveis _casos de Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Gloria Pires e Adriana Esteves.

Em nota oficial, a Globo confirma a proposta de renovação do elenco. "O nosso banco de talentos é um ativo permanente, mantido com o cuidado e o investimento de sempre. Não é novidade que exista uma dinâmica entre contratos de prazo longo e de obra certa. Nós não estamos alterando o tamanho do nosso banco de atores e sim renovando os nomes", afirma o departamento de comunicação da emissora.

Confira dez atores que tiveram destaque na Globo no passado, mas acabaram com o contrato interrompido depois de muitos anos:

André Gonçalves em sua participação no Super Chef Celebridades, do Mais Você, em 2016

André Gonçalves

O contrato do ator com a emissora chegou ao fim no início da semana e não foi renovado. Ele estava na Globo desde 1991, quando fez o Matosinho na novela Vamp. Saiu da emissora brevemente em 2002, quando fez o reality Casa dos Artistas 2, no SBT.

Entre seus papéis de destaque, compôs o homossexual Sandrinho de A Próxima Vítima (1995) e o Venâncio de Senhora do Destino (2004). Nos últimos anos, fez apenas participações em Império (2014), Malhação (2015) e no fracassado humorístico Tomara que Caia (2015). Também disputou o Super Chef Celebridades, do Mais Você.

Betty 'reviveu' sua célebre personagem Tieta no Mesão da Esperança do ano passado

Betty Faria

Estrela de Pecado Capital (1975), Água Viva (1980), Baila Comigo (1981) e Tieta (1989), Betty foi dispensada da Globo pela primeira vez em 2001, depois de mais de três décadas de vínculo. Ela chegou a afirmar que a tristeza com a demissão foi tanta que até desenvolveu a artrite reumatoide, uma doença autoimune e sem cura.

Betty voltou à Globo para América (2005), mas seu contrato já era por obra certa. Chegou a ir para o SBT, onde fez Uma Rosa com Amor (2010). Sua última novela foi Boogie Oogie (2014) _no fim do ano passado, ela participou de um episódio de A Cara do Pai.

Cristiana Oliveira durante visita ao Pantanal em uma gravação do programa Estrelas, em 2015

Cristiana Oliveira

A eterna Juma Marruá de Pantanal (1990) foi revelada na Manchete, mas foi contratada pela Globo já com status de protagonista da novela De Corpo e Alma (1992). Também estrelou Quatro por Quatro (1994), Corpo Dourado (1998) e Vila Madalena (1999).

Com a virada do milênio, passou a interpretar papéis menores em novelas como O Clone (2001) e Paraíso (2009). Seus últimos papéis na Globo foram a presidiária Araci de Insensato Coração (2011) e a perua Yolanda de Salve Jorge (2012), que saiu da trama antes do fim por falta de função. Após 21 anos, a Globo rompeu o contrato com a atriz, atualmente na Record.

O último papel de Danielle na TV foi uma participação como a Suely em Totalmente Demais

Danielle Winits

Mulher de André Gonçalves, a atriz está com o marido na lista de dispensados pela Globo. Dani construiu sua carreira na emissora, lançada aos 19 anos na minissérie Sex Appeal (1993). Ficou marcada pelos papéis sensuais em obras do autor Carlos Lombardi, como Uga Uga (2000), O Quinto dos Infernos (2002) e Kubanacan (2003).

Depois de interpretar a médica Amarilys em Amor à Vida (2013), não conseguiu mais trabalho na emissora e participou das séries As Canalhas (2014), do canal GNT, e #PartiuShopping (2015), do Multishow (ambos da Globosat). Mesmo após o fim de seu contrato, em 2015, fe episódios de Tomara que Caia e alguns capítulos de Totalmente Demais (2016).

Depois de pedir emprego no Facebook, Joana Fomm voltou para a Globo na atual Malhação

Joana Fomm

Conhecida como a vilã Yolanda de Dancin’ Days (1978) e pela religiosa Perpétua de Tieta (1989), Joana ficou na Globo entre 1977 e 1993. Depois disso, revezou novelas na emissora com trabalhos no SBT, na Record e até na Band.

Voltou para a Globo com contrato no fracasso Bang Bang (2005) e precisou recusar convites para Paraíso Tropical (2007) e Insensato Coração (2011) porque lutava contra um câncer. Curada, chegou a usar o Facebook para pedir emprego e conseguiu um papel na atual temporada de Malhação.

Kadu durante o anúncio do elenco da Dança dos Famosos: na Record para pagar contas

Kadu Moliterno

Foram 35 anos na Globo, onde ficou marcado por viver Juba na inovadora série Armação Ilimitada (1985-1988). Mas também protagonizou a primeira versão de Paraíso (1982) e o remake de Anjo Mau (1997) e fez coadjuvantes em mais de 20 obras na emissora.

Depois de atuar na temporada 2011 de Malhação, participou da Dança dos Famosos em 2012 e entrou no meio de Alto Astral (2014) como o vilão Pedro Romantini. Em 2015, foi dispensado de seu contrato e assinou com a Record, onde fez A Terra Prometida e estará em Belaventura. "Preciso pagar minhas contas", disse ao migrar para a nova emissora.

Luiz Fernando (à esq.) com Serginho Groisman durante participação no programa Altas Horas

Luiz Fernando Guimarães

O ator passou três décadas na emissora, onde atuou nas novelas Vereda Tropical (1984) e Cambalacho (1986), mas ficou conhecido mesmo por seu lado humorístico _resquício da participação no grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone. Participou do humorístico TV Pirata (1988-1990) e apresentou programas que marcaram época, como Programa Legal (1992), Brasil Legal (1995-1997), e o quadro Vida ao Vivo Show (1998), do Fantástico.

Conquistou uma nova geração de espectadores como o Rui de Os Normais (2001-2003), que fez tanto sucesso que rendeu dois filmes, em 2003 e 2009. Tentou repercutir a repercussão da série com Minha Nada Mole Vida (2006-2007) e Dicas de um Sedutor (2007), mas não conseguiu. Seu último trabalho na Globo foi Divertics (2013). Sem contrato renovado, buscou emprego no Multishow, onde fez a série Acredita na Peruca (2015).

Maitê Proença durante participação no quadro Truque Vip, do Domingão do Faustão, em 2016

Maitê Proença

Ícone de beleza e sensualidade, Maitê chegou à Globo já como protagonista de As Três Marias (1980). Foi para a Manchete estrelar Dona Beija (1986), mas voltou para a Globo em 1987, como a Camila de Sassaricando (1987). Destacou-se como a professora Clotilde de O Salvador da Pátria (1989) e como uma das Helenas de Manoel Carlos em Felicidade (1991).

Seu último papel na emissora foi como a fogosa Dionísia da novela Liberdade, Liberdade (2016), na qual chamou a atenção nos bastidores por pedir uma dublê de bumbum para uma cena de nudez na banheira. O contrato de Maitê foi rompido no fim do ano passado.

Pedro Cardoso como o Agostinho de A Grande Família, papel que interpretou durante 14 anos

Pedro Cardoso

Ator e roteirista, ele se destacou pelas duas funções na Globo: escreveu TV Pirata em 1988 e Comédia da Vida Privada (1995-1997) e atuou em Vamp (1991) e Pátria Minha (1994). Mas seu papel de maior destaque foi o Agostinho Carrara de A Grande Família (2001-2014). Mas, com o fim da série, ele foi dispensado pela emissora.

Em entrevista à rádio Jovem Pan no ano passado, Cardoso disse que a Globo não soube valorizar seu talento. "Eu achava que a emissora me ofereceria um horário para eu desenvolver um projeto autoral. Mas eles não tiveram nenhum interesse e desprezaram minha história lá dentro", desabafou. Um projeto criado por ele e pela mulher, Graziella Moretto, o quadro de improviso Uãnuêi, não emplacou com o público do Fantástico em 2014.

O ator Pedro Paulo Rangel nos corredores do Projac: mais de 40 anos de contrato na Globo

Pedro Paulo Rangel

Contratado pela Globo em 1972, o ator protagonizou O Noviço (1975) e teve papéis de destaque em Vale Tudo (1988), Pedra Sobre Pedra (1992), O Mapa da Mina (1993) e Belíssima (2005). Comediante, também participou dos programas Viva o Gordo (1981-1987) e TV Pirata, de 1989 a 1992. Seu último trabalho na emissora foi a criticada série O Dentista Mascarado (2013). Neste ano, estará em Prata da Casa, série nacional exibida pela Fox.

► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão

► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro