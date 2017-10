Há 15 anos, acabava o casamento televisivo de Xuxa e Marlene Mattos

Divulgação

LUCIANO GUARALDO - Publicado em 27/10/2017, às 05h27

Uma das dobradinhas mais duradouras e produtivas da TV brasileira, a parceria entre Xuxa Meneghel e a diretora e empresária Marlene Mattos chegava ao fim há 15 anos, após um desentendimento durante a criação do programa Xuxa no Mundo da Imaginação, que estreou na Globo em 28 de outubro de 2002, marcando de vez o "divórcio" entre elas.

Com a separação, as carreiras da dupla nunca mais foram as mesmas: Xuxa amargou fracassos na Globo e migrou para a Record, enquanto Marlene foi diretora artística da Band, trabalhou no SBT, lançou um canal pago que saiu do ar por falta de dinheiro para aluguel e virou administradora de um hotel fazenda em Sergipe.

A parceria de 18 anos teve início em 1984, ainda na Manchete, e rendeu sucessos como os programas Xou da Xuxa (1986-1992), Xuxa Park (1994-2001) e Planeta Xuxa (1997-2002), além de uma carreira internacional para a loira, discos de diamante e filmes vistos por milhões de espectadores no cinema.

A relação não se restringia à vida profissional: as duas eram tão próximas que Marlene foi escolhida para ser madrinha de batismo de Sasha Meneghel, filha de Xuxa com o ator Luciano Szafir. Depois da briga, a empresária admitiu que não tem mais contato com a afilhada _que atualmente estuda moda em Nova York.

Em sua primeira entrevista oficial como contratada da Record, em 2015, Xuxa afirmou a Rodrigo Faro que a sociedade chegou ao fim porque ela estava cansada de ser feita de boneca por Marlene. "Sempre tinha alguém atrás de mim, que falava por mim. Ela escolhia a roupa que eu ia usar, dizia o que eu deveria falar... Decidi me libertar e, na época, avisei: 'A Barbie agora fala'", alfinetou.

Um ano antes, Marlene já tinha falado à revista Veja sobre o término com Xuxa. "Acredito no princípio da impermanência. Nem tudo o que é bom precisa durar. Parcerias acabam, casamentos acabam… É normal. As águas foram turbulentas e, com o tempo, se acalmaram. Melhor deixar assim", desconversou.

divulgação/memória globo

A apresentadora recebia a filha, Sasha Meneghel, no programa Xuxa no Mundo da Imaginação

Programa infantil foi estopim

Além dos atritos provocados por uma convivência de quase duas décadas, a dupla discutiu por causa dos planos divergentes para a carreira da apresentadora. Feliz com o sucesso do projeto de CDs e DVDs Xuxa Só Para Baixinhos, lançado em 2000, a apresentadora queria fazer um programa infantil com cunho educativo. Já Marlene defendia que ela continuasse a transição para o público jovem e adulto, iniciada com o Planeta Xuxa.

A apresentadora bateu o pé e insistiu em fazer o Xuxa no Mundo da Imaginação. Sem Marlene, ela foi deslocada para o núcleo de Roberto Talma (1949-2015), no qual foi dirigida por Mario Meirelles (que recentemente comandou a cobertura da Globo no Rock in Rio) e Pedro Vasconcelos (diretor-geral do fenômeno A Força do Querer).

O programa foi exibido durante pouco mais de dois anos; saiu do ar em dezembro de 2004. Mas gerou personagens marcantes, como a Bruxa Keka, o Txutxucão (que já fazia sucesso nos DVDs de Só Para Baixinhos) e Guto e Xuxinha, versões em desenho animado que ganharam um filme próprio em 2005.

Já Marlene Mattos dirigiu o musical Jovens Tardes (2002-2004), sua última produção na Globo. Depois, passou pela Band, onde foi diretora artística durante menos de um ano, e comandou Netinho de Paula no Show da Gente (2009), do SBT. Após um período sumida, se arriscou no canal pago E+TV, com apresentadoras como Nicole Bahls e Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé Di Camargo. O projeto saiu do ar, pois não conseguiu patrocinadores e o dinheiro acabou.

Fora da televisão, Marlene foi para Sergipe, onde administra um hotel fazenda. Uma das éguas do local se chama, justamente, Xuxa. A empresária também está envolvida no projeto Turma da Ritinha, um site infantil idealizado pela dentista Rita Trindade e que ensina saúde bucal para as crianças.