Roberto Justus debocha de críticas de Britto Jr. sobre A Fazenda: 'Nem ligo'

Divulgação/Record

FERNANDA LOPES - Publicado em 25/10/2017, às 05h15

Britto Jr. é um dos maiores críticos da performance de Roberto Justus à frente de A Fazenda. Chama o "colega" de robô, de "engessado". Justus, por sua vez, desdenha do ex-apresentador do reality show rural. Diz que sua opinião não tem a menor importância. "Posso falar? Nem ligo. Vocês julguem como ele fazia e como eu faço", declarou ontem (24), durante apresentação da nova sede de A Fazenda para jornalistas.

O publicitário assumiu o comando de A Fazenda em 2015. Antes dele, Britto Jr. havia comandado as sete primeiras edições do programa. Na estreia de A Fazenda - Nova Chance, em setembro, o jornalista publicou um vídeo fazendo movimentos de robô e interagiu com internautas que consideraram Justus muito "duro".

Sem se dirigir diretamente ao rival, Justus relata que se esforçou para aprimorar o trabalho que faz na TV desde que começou em O Aprendiz (em 2004), e que, ao contrário do que muitos telespectadores pensam, o texto que diz na apresentação do programa é muito "improvisado".

"As pessoas falam que A Fazenda tem muito texto, perde a personalidade [do próprio Justus]. Eu não concordo com isso. Se vocês olhassem o texto... Eu fico botando meus cacos [improvisos] o tempo inteiro, falo coisas minhas. Isso é um desafio gostoso de fazer na hora. E quando estou falando com eles, na hora da roça e tal, ali não tem nem texto, sou eu falando", defende.

"[Essa explicação] É quase um desabafo. Amo tanto fazer esse programa e li [uma crítica de] que não combino com ele. As pessoas falam que intelectualmente seria legal ver Roberto falar o que ele pensa, e aqui ele fala um texto. Não é verdade. Inclusive, a gente passa junto o texto, eu mexo nele inteiro, eu, [o diretor de núcleo Rodrigo] Carelli, [o diretor do programa] Fernando Viudez e os editores. Esse envolvimento, na minha opinião, é o que faz o sucesso do programa", acredita.