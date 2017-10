Globo lança nova apresentadora do tempo no JN após promoção de Maju

Reprodução/Instagram

Jacqueline Brazil no estúdio da Globo em São Paulo, onde faz entradas no Bom Dia Brasil

DANIEL CASTRO - Publicado em 26/10/2017, às 06h20

Depois de quatro meses fazendo testes, a jornalista Jacqueline Brazil vai estrear neste sábado (28) no mapa do tempo do Jornal Nacional. Mais nova apresentadora de previsões atmosféricas da Globo, Jacqueline vai substituir Maria Júlia Coutinho nos finais de semana e feriados no principal telejornal da TV brasileira.

Em junho, Maju passou a fazer parte do rodízio de apresentadores do Jornal Hoje aos sábados. Apesar da promoção, ela continou trabalhando no mapa tempo do JN em seus plantões. Agora que Jacqueline Brazil está pronta para executar essa tarefa, Maju só falará de chuvas e trovoadas durante a semana.

Jacqueline se juntará a Eliana Marques, Izabella Camargo e Tiago Scheuer na aprentação do mapa tempo nos plantões, tanto no Jornal Nacional como no Hoje.

A jornalista está na Globo de São Paulo desde 2011, depois de seis anos trabalhando nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes. Como repórter dos telejornais locais Bom Dia São Paulo e SPTV, Jacqueline se especializou na cobertura de trânsito diretamente do helicóptero da emissora.

A experiência a credenciou para cobrir férias de Gloria Vanique como apresentadora dos boletins de trânsito e de metereologia do Bom Dia São Paulo, ao lado de Rodrigo Bocardi. Neste ano, passou a apresentar o mapa tempo no Bom Dia Brasil e do Hora Um. Desde junho, vinha fazendo testes para substituir Maju no JN aos sábados.

Jacqueline faz muito sucesso entre os telespectadores da Globo em São Paulo. Já tem mais de 120 mil seguidores no Instagram.