Ex-moça do tempo do Jornal Nacional, Flavia Freire pede demissão da Globo

DANIEL CASTRO - Publicado em 08/02/2017, às 11h56

Uma das mais longevas moças do tempo do Jornal Nacional e apresentadora substituta de telejornais locais de São Paulo, a jornalista Flavia Freire pediu demissão da Globo. Em e-mail enviado aos colegas de Redação na manhã desta quarta (8), Flavia comunicou que está deixando a emissora, após 19 anos de casa, para ir morar em Portugal com o marido e o filho.

Flavia, que chegou a ser cotada para ser correspondente da Globo em Lisboa, no lugar de André Luiz Azevedo, perdeu espaço na emissora após voltar de licença-maternidade, em abril do ano passado.

Foi excluída da escala de plantões do Jornal Hoje aos sábados e deixou de ser a primeira opção para substituir Cesar Tralli (ex-marido) e Carlos Tramontina no SPTV. Para os telejornais locais, a Globo passou a dar preferência a Gloria Vanique e Michelle Barros. Flavia também apresentou o Hora 1 nas folgas da titular Monalisa Perrone e da substituta Izabella Camargo.

A jornalista de 42 anos passou a ser repórter local e segunda ou terceira opção de apresentadora eventual. Seu contrato venceria em abril próximo, e a casa já havia sinalizado que não renovaria. Flavia se antecipou.

Flavia começou a carreira em 1998, na TV Globo de Brasília, e logo chamou a atenção dos chefes do jornalismo, que a transferiram para São Paulo. Foi repórter e apresentadora eventual do SPTV, do Bom Dia São Paulo, do Antena Paulista e do Jornal Hoje. Em 2007, assumiu a edição local do Globo Esporte. No ano seguinte, passou a apresentar o mapa tempo no JH e no Jornal Nacional, função que ocupou até 2013. Em 2014, cobriu a licença-maternidade de Mariana Ferrão no Bem Estar. Logo em seguida, engravidou.

Leia a carta de despedida de Flavia Freire:

"Amigos queridos,

Como eu gosto de vocês e como amo o que faço...

A TV Globo sempre foi a minha segunda casa e vocês, minha segunda família.

Mas a oportunidade de seguir um novo rumo me atraiu como um imã.

E decidi ir atrás do meu projeto pessoal.

Nesses 19 anos de casa passei por quase todos os telejornais e tive o prazer de trabalhar com a maioria de vocês.

Juntos, contamos muitas histórias e ajudamos a mudar muitas vidas.

Pude aprender, crescer e me realizar profissionalmente.

Agradeço a todos da direção pela confiança e pelas grandes oportunidades.

E a vocês, pela paciência e pela acolhida.

Vou sentir saudades, muitas mesmo!!!!

Mas estou feliz com essa nova chance.

Quando forem a Portugal me procurem.

Miguel [marido], Matheus [filho} e eu teremos o maior prazer em recebê-los.

Lá tem ótimos vinhos, viu?"