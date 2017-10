De Caverna de Dragão a Bonner com Maju: os boatos da TV que nunca morrem

Reprodução/TV Globo

LUCIANO GUARALDO - Publicado em 30/10/2017, às 06h56

Em uma época em que o presidente norte-americano Donald Trump reclama de fake news (ou notícias falsas, em tradução livre) o tempo todo, o universo da televisão também é palco para alguns boatos que se recusam a morrer, mesmo que já tenham sido desmentidos diversas vezes pelas partes envolvidos. Na semana passada, por exemplo, voltou à tona um rumor infundado de que Chaves seria o filho perdido do Seu Madruga.

Entre os boatos mais frequentes, há quem acredite que Maria Júlia Coutinho foi a responsável pela separação de William Bonner e Fátima Bernardes, ou aqueles que digam que assistiram ao último episódio do desenho animado Caverna do Dragão (1983-1985) e que ele revelava que todos os personagens estavam mortos.

O ator Mário Gomes também é vítima de um rumor maldoso envolvendo uma cenoura, que arruinou sua promissora carreira na Globo e se arrasta há quatro décadas. Já os galãs de hoje ainda precisam desmentir uma teoria antiga, de que só conseguem vaga na TV após fazer teste do sofá com diretores e autores.

E, claro, tem sempre alguém que desconfia dos resultados de reality shows como Big Brother Brasil e A Fazenda, dizendo que eles seriam manipulados pelas emissoras para deixar os programas mais interessantes. Será mesmo?

Confira cinco boatos que, mesmo negados, persistem em existir:

reprodução/tv globo

William Bonner e Maju Coutinho interagem no Jornal Nacional: com eles, é só amizade mesmo

Maju e Bonner são um casal

Em 2015, quando o Jornal Nacional fez uma aposta na informalidade para se renovar, Maria Júlia Coutinho foi escalada como titular do mapa do tempo. A boa química com William Bonner logo levantou suspeitas no público de que a relação entre os dois ia além da profissional. Quando o jornalista anunciou sua separação de Fátima Bernardes, em agosto do ano seguinte, muitos correram às redes sociais culpar Maju.

O romance, se fosse verdadeiro, seria complicado pela distância: enquanto Bonner apresenta o Jornal Nacional do Rio de Janeiro, Maria Júlia faz sua participação nos estúdios da Globo em São Paulo, onde mora. A jornalista de 39 anos também é casada desde 2009 com o publicitário Agostinho Paulo Moura, que já declarou que os boatos sobre casos extraconjugais não afetam a relação dos dois.

Bonner também já virou a página após seu casamento com Fátima, e não foi com Maju: ele está namorando a fisioterapeuta Natasha Dantas, de quem foi cliente antes de o relacionamento virar romance.

reprodução/sbt

Mário Gomes falou sobre a cenoura no Programa Raul Gil: segundo ele, intriga de Daniel Filho

A cenoura de Mário Gomes

Galã promissor da Globo nas décadas de 1970, o ator Mário Gomes viu sua carreira levar um baque após o jornaleco carioca Luta Democrática publicar, em 1977, que ele havia dado entrada em um pronto-socorro no Rio de Janeiro com uma cenoura entalada no ânus. Na época, ele fazia um triângulo amoroso com Betty Faria e Francisco Cuoco na novela Duas Vidas, de Janete Clair.

Neste ano, em entrevista ao Domingo Show, da Record, o ator reconheceu que, na época, não levou a publicação a sério. "Foi uma coisa jocosa, que me fez rir. Isso foi jogado em um jornal de periferia", minimizou. O boato, porém, se estendeu durante anos e atrapalhou suas chances na Globo _atualmente, ele vende sanduíches na praia.

O próprio Mário contou que os boatos surgiram depois que ele assumiu um romance com Betty, que, na época, era casada com o diretor Daniel Filho. "A perseguição foi implacável, insana e indigna. O que mais me prejudicou foi o aliciamento dos meus amigos. Por exemplo, o Guel Arraes, que era meu amigo, passou a ser diretor do Salieri [forma como ele se refere a Daniel, em referência a Antonio Salieri, compositor inimigo de Mozart]", disse ele, durante participação no Programa Raul Gil.

reprodução/cbs

Heróis de Caverna do Dragão estavam vivos, mas desfecho não produzido deixava fim aberto

Os vários fins de Caverna do Dragão

Um dos desenhos animados mais populares da década de 1980, Caverna do Dragão exibiu 27 episódios ao longo de três temporadas. Apesar de o roteiro de um capítulo final ter sido escrito por Michael Reaves, ele nunca chegou a ser produzido. Foi o bastante para que diversas teorias sobre o fim da animação rodassem a internet.

Uma das teorias mais mirabolantes afirmava que Hank, Eric, Sheila, Presto, Diana e Bobby tinham morrido em um acidente na montanha-russa que os transportou para o universo da série _que, na realidade, seria o purgatório (ou mesmo o inferno, nas teorias mais alarmistas). Outra hipótese popular é de que o Mestre dos Magos, mentor dos heróis, era a mesma pessoa que o Vingador, o grande vilão da série.

No roteiro de Réquiem, o episódio derradeiro, os heróis conseguem encontrar a chave necessária para voltar ao seu mundo e ainda redimem o Vingador, revelando sua real identidade: o filho perdido do Mestre dos Magos.

No fim, o mentor diz que os seis jovens têm uma escolha: voltar para casa ou ficar e lutar contra outras ameaças do mal. A escolha deles jamais era mostrada _ou seja, mesmo o término não produzido de Caverna do Dragão deixava um fim aberto.

joão miguel júnior/tv globo

Emilly Araújo foi a vencedora do Big Brother Brasil 17: vitória controversa, mas com auditoria

Reality shows têm resultados manipulados

Marcelo Dourado não deveria ter vencido o Big Brother Brasil 10, assim como Douglas Sampaio não merecia o prêmio de A Fazenda 8. Pelo menos, é o que afirmam alguns fãs críticos dos dois reality shows, que acusam a Globo e a Record de manipularem resultados das votações populares.

Os boatos não surgem à toa: em programas que mobilizam torcidas gigantes, sempre haverá alguém para duvidar de uma ou outra eliminação. Silvio Santos também tem sua parcela de culpa: na época da Casa dos Artistas (2001-2004), o apresentador manipulava ligações ao vivo e mudava a regra do programa na hora para que participantes polêmicos, como Alexandre Frota, continuassem na casa.

Mas Big Brother, A Fazenda e realities musicais como The Voice contam com serviços de auditoria terceirizada para que os resultados das votações não sejam alterados. Por mais que isso represente a eliminação de seu concorrente favorito...

divulgação/tv globo

Gianecchini com Vera Fischer em Laços de Família: entrou na Globo sem fazer teste do sofá

Todo galã passa por teste do sofá

Sempre que um novo galã é lançado na TV em um papel de destaque, surgem boatos de que ele conseguiu o papel por ter feito teste do sofá. Foi assim com Reynaldo Gianecchini em Laços de Família (2000) e Ricardo Macchi em Explode Coração (1995), por exemplo. Nada disso. A seleção de elenco na Globo é feita por meio de cadastro no banco de atores da emissora e por "olheiros" que percorrem teatros no Brasil todo.

Isso não quer dizer que alguns diretores ou agentes nunca façam propostas ousadas para atores. Em Hollywood, os abusos do produtor Harvey Weinstein são o assunto do momento e envolvem nomes como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. No Brasil, Malvino Salvador revelou ao Pânico que já tentaram fazer teste do sofá com ele.

Os casos isolados, porém, não podem ser considerados uma prática comum com todos os novos atores. Lançamentos recentes do elenco da Globo, como Bruno Cabrerizo e Vitória Strada, protagonistas de Tempo de Amar, foram convocados para a novela pelo talento no vídeo, e não pelo desempenho no sofá.