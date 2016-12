De BBQ Brasil a Supermax, relembre os programas que floparam em 2016

Divulgação Globo/SBT

Em 2016, a TV aberta buscou inovar com programas excêntricos e formatos inéditos no Brasil, mas não deixou de dar suas derrapadas. Algumas atrações que estrearam neste ano não tiveram boa repercussão, sofreram com problemas nos bastidores e deixaram as cúpulas das emissoras apreensivas com resultados preocupantes de audiência.

Os episódios do Batalha dos Cozinheiros, por exemplo, perderam feio do MasterChef, da Band, e deixaram a Record em quarto lugar no Ibope. No SBT, o BBQ Brasil não chegou ao nível de audiência dos outros reality shows culinários da emissora. Já a Globo viu o ibope despencar nas noites de terça-feira, com o Supermax.

Veja cinco programas que floparam em 2016:

Erom Cordeiro, Mariana Ximenes, Fabiana Gugli e Cléo Pires em gravação de Supermax

Supermax

A Globo se arriscou ao colocar no ar sua primeira série de terror, e, como a cúpula da emissora já previa, os resultados não foram bons. Na reta final, a produção derrubava pela metade o ibope que herdava de Nada Será Como Antes _que também não foi essas coisas. Supermax, que já teve uma versão produzida para a América Latina e pode ser negociada para uma TV dos EUA, terminou como a pior audiência da história dos seriados da Globo. Deu menos ibope do que a série norte-americana Lista Negra. Sem apelo com o público, não terá outra temporada.

Ivete Sangalo foi convidada de Marcelo Adnet na primeira temporada do Adnight, na Globo

Adnight

O programa de Marcelo Adnet causou rejeição no público com atrações que procuram desconstruir a imagem dos famosos. Nas redes sociais, o Adnight recebeu comentários como "lixo", "chato" e "pior que o Zorra Total". Ainda assim, a atração não é considerada um fracasso pela Globo. Com média de audiência satisfatória para o horário, a emissora avalia que os telespectadores apenas viram o Adnight com certo estranhamento, e aposta em uma nova temporada em 2017.

Carlos Bertolazzi e Ticiana Villas Boas durante gravação do BBQ Brasil, reality show do SBT

BBQ Brasil - Churrasco na Brasa

A TV aberta nunca teve tantos reality shows culinários quanto em 2016. Alguns mantiveram o sucesso do formato, como o MasterChef, líder de audiência na Band, e o Bake Off Brasil, que chegou a ser a maior audiência aos sábados no SBT. Mas, na mesma emissora, outro programa não teve o mesmo sucesso.

O BBQ Brasil - Churrasco na Brasa, apresentado por Ticiana Villas Boas, escolheu o melhor churrasqueiro do Brasil e teve pouca repercussão em relação aos outros programas do gênero na emissora. A média geral da atração foi de 6,0 pontos e não haverá segunda temporada.

Buddy Valastro entre André Neto e Adelino Bilhalva, vencedores do Batalha de Cozinheiros

Batalha dos Cozinheiros

O segundo reality show de Buddy Valastro no Brasil foi marcado por fiascos de audiência e rebelião nos bastidores. O programa era exibido no mesmo horário em que o MasterChef e chegou a deixar a Record em quarto lugar no Ibope.

Durante as gravações, realizadas em tempo recorde, participantes fizeram um motim, reclamando de maus-tratos, desrespeito e exaustão. A diretoria precisou fazer uma reunião de emergência e pedir ajuda a psicólogos para acalmar os ânimos. O programa terminou em 27 de setembro e não deve voltar à grade da Record.

Paulo Miklos, Di Ferrero, Alinne Rosa e Rick Bonadio, os jurados do X Factor Brasil, da Band

X Factor Brasil

A expectativa em relação à primeira temporada do formato britânico e bem-sucedido do X Factor no Brasil não correspondeu à realidade. O reality show musical não empolgou o público e não levantou a audiência da Band no horário _a média geral no Ibope foi de 2,5 pontos na Grande São Paulo. Mesmo assim, o programa já teve sua segunda temporada confirmada para 2017. Mas passará por boas mudanças.

