Assédio, alfinetadas e rancor: as cinco picuinhas mais mal resolvidas da TV

A mágoa e o ranço que alguns apresentadores têm de colegas ou ex-desafetos da TV são tão grandes que eles não conseguem esconder os sentimentos ou superar as diferenças, seja na frente das câmeras, nos bastidores ou nas redes sociais. As discórdias mal resolvidas entre apresentadores continuam a render assunto e fofoca, e eles parecem não fazer questão de acabar com os desentendimentos.

Britto Jr. é um exemplo disso. Fora do ar na Record desde 2015, ele ainda acompanha a programação da emissora, especialmente A Fazenda, que apresentou durante sete temporadas. O jornalista vive criticando o apresentador atual, Roberto Justus. Nas rede sociais, tira sarro do rival, o chamando de "robô".

A Record também tem crise entre os apresentadores do Domingo Espetacular, que lidam com acusações e controvérsias há meses _a direção já recebeu até denúncia de assédio moral. Já no SBT, Lívia Andrade e Helen Ganzarolli demonstram não ter grande simpatia por Patricia Abravanel, filha do patrão _e vice-versa.

Confira cinco picuinhas mal resolvidas entre os apresentadores:

Patricia Abravanel não se cansa de ser hostil com Helen Ganzarolli no Programa Silvio Santos

Patricia Abravanel x Lívia Andrade e Helen Ganzarolli

A relação de Patricia Abravanel com suas colegas do Jogo dos Pontinhos, do programa Silvio Santos, não é das melhores. A filha do dono do SBT faz o que quer no programa de seu pai e por vezes deixa Helen Ganzarolli e Lívia Andrade irritadas nas gravações (e até fora delas). Quando Patricia assumiu o programa Eliana na licença maternidade da apresentadora, Lívia declarou ao TV Fama que não havia gostado da novidade.

"Hashtag chateada (risos). É que antes, quando Eliana saía de licença, eu, a Helen [Ganzarolli] e outros artistas tínhamos uma beiradinha ali, uma oportunidade de apresentar o programa junto com outras pessoas e artistas. Só que é como diz o Sisi [Silvio Santos]: 'A única capacitada para apresentar aquele programa agora é a Patricia'", alfinetou.

Quando tem oportunidade, Lívia faz brincadeiras sarcásticas com Patrícia no Programa Silvio Santos. Ela tirou sarro, por exemplo, do nome da filha que a apresentadora espera (Jane).

Patricia não esconde a dor de cotovelo quando o pai faz elogios à beleza de Helen Ganzarolli e já foi hostil com a colega diversas vezes. No último domingo (22), a filha de Silvio Santos ficou com ciúmes de ter que dividir a comemoração de seu aniversário no palco com Helen e jogou um pedaço de bolo na cara dela. Helen voltou a seu lugar, mas falou com tom de voz sério para Patricia parar com a zoeira.

Paulo Henrique Amorim e Thalita Oliveira: até por tchauzinho no ar os dois brigam na Record

Janine Borba, Patrícia Costa e Thalita Oliveira x Paulo Henrique Amorim

Nos bastidores do Domingo Espetacular, os apresentadores vivem em pé de guerra. Paulo Henrique Amorim não se dá com suas colegas de estúdio, Janine Borba, Patrícia Costa e Thalita Oliveira.

Os problemas entre eles explodiram quando as três mulheres foram à direção reclamar de assédio moral por parte de Amorim, no final de agosto. O veterano foi repreendido e fechou a cara. Agora, não dá nem bom dia para as colegas. Por causa dele, a direção da Record proibiu Thalita de dar tchau para os telespectadores no fim do programa.

Rafinha Bastos foi demitido da Band depois que fez comentário sobre Wanessa Camargo

Rafinha Bastos x Wanessa Camargo

Em 2011, Rafinha Bastos fez ao vivo, na bancada do CQC, um comentário que lhe traria enormes complicações. Na intenção de dizer que a cantora Wanessa Camargo estava muito atraente na gravidez, falou que "comeria ela e o bebê".

Wanessa não gostou e os próprios colegas de Bastos (Marcelo Tas e Marco Luque) acharam demais. Diante da repercussão negativa, o comediante foi demitido da Band e perdeu o processo movido pela cantora.

A carreira televisiva de Bastos nunca mais foi a mesma, e o comediante não esconde que ainda guarda mágoa de Wanessa. No último dia 29, a cantora postou em seu perfil no Twitter a frase "Tô morta", gíria usada para dizer que está muito impactada com alguma coisa. Bastos não perdeu a piada: respondeu com emoji de mãos para cima, como se estivesse celebrando o comentário da inimiga.

Britto Jr. é um dos grandes críticos de Roberto Justus, atual apresentador de A Fazenda

Britto Jr. x Roberto Justus e Rodrigo Carelli

Britto Jr. ainda não superou o fato de ter sido substituído por Roberto Justus na apresentação de A Fazenda, em 2015. Na estreia de A Fazenda – Nova Chance, em 12 de setembro deste ano, Britto deu várias alfinetadas no rival e no diretor do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli.

Primeiro, postou no Instagram uma foto em que recebia uma massagem e comentou: "Relaxa, Justus. Estreia é moleza, tudo ensaiado. Depois é que o bicho pega ao vivo, com o [Rodrigo] Carelli massageando seus ouvidos...".

Em seguida, ele fez piada no Twitter, reforçando a percepção do público de que Justus estava muito engessado no programa. Gravou um vídeo com movimentos de robô. "Só robô pra aguentar o androide", disse.

O apresentador magoado já havia contado, em fevereiro, o motivo de sua saída de A Fazenda. "Pense num reality em que o apresentador era 'proibido' de interagir livremente com os participantes. Por tentar, fui repreendido, censurado, xingado, boicotado. Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair", disse.

Renata Ceribelli e Gloria Maria: antipatia velada nos bastidores e alfinetadas em entrevistas

Gloria Maria x Renata Ceribelli

Gloria Maria nunca afirmou ter brigado de fato com Renata Ceribelli, mas já deu a entender várias vezes que não se dá com a colega do jornalismo da Globo. Quando saiu da apresentação do Fantástico, em 2007, o programa passou a ser comandado por Patrícia Poeta e, posteriormente, por Renata. Gloria chegou a declarar, ao jornal O Dia, que nunca mais havia assistido à revista eletrônica.

Ela também disse, em entrevista à revista Quem, que não tem simpatia alguma pela jornalista. "A Renata Ceribelli não é minha amiga. Nunca brigamos, mas a energia dela não tem nada a ver com a minha", declarou.

Hoje, Gloria Maria é repórter especial do Globo Repórter, e Renata é correspondente internacional nos Estados Unidos para o Fantástico. Em entrevista ao talk show Lady Night, no último dia 13, Gloria foi provocada por Tatá Werneck e deu uma discreta alfinetada na colega.

"Rola uma competição entre vocês, tipo 'Oh, [Renata] Ceribelli está em Nova York', tem isso?", perguntou Tatá Werneck. "Eu não consigo ter porque quando estão indo eu já tô voltando", disse Gloria, esnobando a a colega.