Após um ano e meio na geladeira da Record, Britto Jr. tira férias

Apesar de ter ficado um ano e meio na geladeira da Record, Britto Jr. ainda não se sente totalmente descansado. O contrato do apresentador terminou no último sábado (31), mas ele, sem proposta de emprego, resolveu tirar férias para festejar a "liberdade".

Segundo seu empresário, Sergio Paula, Britto quer aproveitar 2017 para gozar um período sabático. Ele viajará nos próximos dias e pretende passar um bom tempo com a família, que vive no Rio Grande do Sul.

Britto entrou na geladeira da Record em julho de 2015, quando a emissora extinguiu o Programa da Tarde, que ele apresentava ao lado de Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann.

O jornalista caiu em desgraça após criticar a decisão da Record de trocar um programa de variedades por reprises de novelas. Ele pediu nas redes sociais para anunciantes salvarem o vespertino, o que irritou a área comercial.

Como castigo, Britto perdeu o posto de apresentador de A Fazenda para Roberto Justus e, desde então, só trabalhou em janeiro e julho do ano passado, quando cobriu férias de César Filho no Hoje em Dia.

Segundo Sergio Paula, Britto usará o período sabático para "dar uma relaxada" e ver se "consegue ficar mais tranquilo". Só nos próximos meses, de acordo com o empresário, é que o apresentador começará a avaliar novos projetos e novos rumos para a carreira.

Em seu perfil no Twitter, Britto Jr. demonstrou alívio ao começar o ano sem contrato com a Record. "Um novo ano, um novo ciclo que se abre. Liberdade não tem preço! Podes crer... A partir de hoje, eu não sou de um, eu me pertenço por inteiro e assim será. Que venham bons trajetos, projetos, parcerias e renovação", publicou na segunda-feira (2).

No Instagram, o apresentador postou vários vídeos em que aparece dançando com champanhe na mão, comemorando a chegada do ano novo. "2017 com muitos motivos para brindar", escreveu. Ontem (3), publicou um vídeo que mostra uma pedra enorme caindo sobre o Congresso Nacional, em Brasília, com a legenda: "Pra começar bem o ano...".

A carreira de Britto Jr. na TV começou nos anos 1980, quando trabalhou em um telejornal local na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. O jornalista passou pelo Jornal do SBT entre 1996 e 1997 e voltou à Globo em 1998, para ser repórter do Domingão do Faustão e do SPTV 1ª Edição.

Após sete anos no telejornal, foi contratado pela Record, onde apresentou o Hoje em Dia durante quatro anos e foi apresentador de sete temporadas de A Fazenda.

