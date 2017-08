Maratonar séries provoca insônia, fadiga e piora a qualidade do sono, diz pesquisa

Divulgação/CBS

REDAÇÃO - Publicado em 20/08/2017, às 08h19

Cada vez mais comum, o hábito de maratonar séries não é saudável. Ver vários episódios na sequência piora a qualidade do sono, aponta pesquisa divulgada na edição deste mês da Journal of Clinical Sleep Medicine, publicação com artigos científicos sobre a medicina do sono. É o primeiro estudo a relacionar consumo excessivo de TV com insônia.

A análise, feita pela pesquisadora Liese Exelmans em conjunto com o médico Jan Van den Bulck, da Universidade de Michigan, evidencia que "a forma moderna de ver TV, como maratonar uma série, causa fadiga e um efeito negativo na hora de dormir."

Participaram da pesquisa 423 jovens norte-americanos, entre 18 e 25 anos. Eles foram questionados sobre a forma como consomem TV, e mais de 80% se disseram maratonistas. A média de tempo gasto pelos entrevistados é de três horas ininterruptas, todos os dias, em frente a uma tela (seja no aparelho de TV, celular, tablet ou computador).

Entre os que fazem maratonas, houve mais sintomas de insônia, fadiga e aumento da adrenalina antes de fechar os olhos, em parte porque a mente está hiperativa. Comparados com quem prefere assistir aos episódios de forma espaçada, os maratonistas apresentaram 98% de risco de ter uma noite de sono ruim.

Em entrevista ao site da revista Health, Van den Bulck diz que os serviços de streaming, como Netflix e Amazon, seduzem o telespectador afetam sua saúde. "O episódio acaba, um personagem morreu ou não, e você fica na expectativa [de ver o que ocorrerá depois]", diz o doutor, sobre os chamados "ganchos" de uma trama.

Aquele anúncio de que o próximo episódio começará "em 15 segundos" só atiça o telespectador a continuar investido na história, sem pausa.

O estudo revela que, "curiosamente, 71% dos entrevistados disseram que as maratonas acontecem por acidente, quando eles assistem a mais episódios do que pretendiam inicialmente".

"Em contrapartida, ao assistir a uma série em uma rede ou canal convencional, você tem de esperar uma semana para ver o próximo episódio”, continua Van den Bulck. "É como ir para a academia: você para de malhar quando seu corpo se cansa."

Como a qualidade do sono piora para quem é mais intenso no seu hábito de ver TV, a dica do estudo é descansar a mente por alguns minutos antes de ir dormir.