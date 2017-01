A Lei do Amor já cortou um terço do elenco; Tarcísio Meira será o próximo

Divulgação/TV Globo

MÁRCIA PEREIRA e DANIEL CASTRO - Publicado em 05/01/2017, às 05h58 - Atualizado às 09h53

No ar desde 3 de outubro, A Lei do Amor chegará ao centésimo capítulo daqui a 15 dias sem um terço do elenco original. Parte dos personagens foram eliminados nas últimas semanas para tornar a produção mais focada nas tramas principais e, assim, tentar prender a atenção do telespectador. Dos 68 atores escalados, cinco morreram e outros dez desapareceram. Nos próximos dias, terão mais três mortes e quatro viagens sem passagem de volta, totalizando 22 cortes (32%).

As próximas vítimas dos autores Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari serão Beth (Regiane Alves), Cidália (Susana Ribeiro) e, surpreendentemente, Fausto (Tarcísio Meira).

A primeira morrerá assassinada pela vilã de Vera Holtz e promoverá o fim da união de Mag e Ciro (Thiago Lacerda). Já a segunda descobrirá que tem um aneurisma. Com a doença, virá à tona que sua filha dada à adoção, Flávia (Maria Flor), é fruto de um estupro cometido por Tião (José Mayer) na juventude.

Cofre vivo de um grande segredo da trama, o personagem de Tarcísio Meira morrerá no capítulo 104. Ele revelará o segredo, desmascará Magnólia publicamente e terá um infarto. Haverá uma grande virada na trama, e Fausto perderá a função dramatúrgica.

Já o médico Bruno (Armando Babaioff) romperá com Jéssica (Marcella Rica) e viajará para fazer especialização no Canadá. O amor dos dois, que surgiu quando ela era garota de programa, não resistirá à revelação de que a loira traficava drogas.

montagem/divulgação

Beth (Regiane Alves) será assassinada; Cidália (Suzana Ribeiro) morre por causa de aneurisma

O namorado de Flávia, Davi (Rafael Lozano), se cansará da "sofrência" da amada com a descoberta de suas origens, pedirá demissão e sairá de cena para velejar durante um ano. Davi levará sua mãe, Lia (Mônica Torres), a tiracolo.

Grávida, Bruna Hamú deixará a trama depois de muito chororô de sua personagem Camila. Mesmo apaixonada por Robinson (Gabriel Chadan), ela não abrirá mão de fazer um intercâmbio na Nova Zelândia. Bruna, devido à gestação inesperada, é a única que tem motivos para ser expulsa do folhetim.

As eliminações vêm acontecendo desde novembro, quando pesquisas com telespectadores apontaram que o excesso de personagens era um dos problemas de A Lei do Amor, tornando a trama confusa.

Os primeiros a sumirem foram Arlindo (Maurício Machado), Venturini (Otávio Augusto), Pascoal (Rafael Primot), dona Pupa (Sylbeth Soriano), Aline (Arianne Botelho) e Marcão (Paulo Lessa). Por diferentes motivos, todos não estão mais em cena.

raquel cunha/tv globo

Armando Babaioff, Mônica Torres, Rafael Lozano e Bruna Hamú deixarão a trama em breve

Já atores escalados para elenco de apoio, mas com personagens definidos, sumiram sem explicação. São eles: o jornalista Amaro (Glaucio Gomes), o investigador Giba (José Karini), o escrivão Denilson (Breno de Filipo) e a secretária Keila (Carolina Lopez).

A Lei do Amor acumula ainda cinco mortes na história: Jorge (Daniel Ribeiro), Cândida (Denise Fraga), Carmem (Bianca Salgueiro), Suzana (Regina Duarte) e Zelito (Danilo Ferreira).

A morte de Fausto

Fausto participará de um evento organizado por Helô (Cláudia Abreu) para desmascarar sua mulher. Ele contará os podres de Mag e será levado para casa. Lá começará a passar mal. "Eu vou ligar para a ambulância", falará Ana Luiza (Bianca Müller).

"Não! Liga para o Pedro [Reynaldo Gianecchini]! Liga para todo mundo, quero minha família aqui! Eu não tenho muito tempo de vida", ordenará Fausto.

Diante dos parentes, o patriarca dos Leitão avisará que, como previu Mileide (Heloísa Périssé), ele não morrerá assassinado e que tinha uma missão a cumprir.

"Hoje, cumpri essa missão. Agora todos vocês estão prontos para tocar suas vidas, não sou mais necessário. Luciane, minha nora inteligente e empreendedora, cuida bem desse homem [indicando seu filho Hércules/Danilo Granghéia]", falará ele.

Depois, Fausto olhará para Vitória (Camila Morgado) e dirá: "Minha filha, você vai ser muito feliz com o Augusto [Ricardo Tozzi] e com o meu netinho Caio, que precisa muito de você", sussurrará.

Em seguida, o pai de Pedro dirá que Letícia (Isabella Santoni), neta recém-descoberta, é tão querida quanto os outros. "Tiago [Humberto Carrão], que grande pessoa você se tornou. Camila [Bruna Hamú], você é muito inteligente, estuda. Analu, grande e querida parceira, e você, Pedro, meu filho amado. Agora, quem cuida dessa família é você. Ao lado da Helô! Obrigado por não ter fugido, por ter ficado aqui."

Fausto verá a imagem de Suzana, sua amante morta em um atentado contra os dois na segunda semana da trama. "Suzana, meu amor", dirá ele, antes de perder os sentidos.

Sem política

Antes da estreia, muito se falou do peso político da trama, mas, em vez dos bastidores da corrupção, o que o público está apreciando são as brigas de comadre de Salete (Claudia Raia), Hércules (Danilo Granghéia) e Luciane (Grazi Massafera). A campanha da candidata à prefeitura de São Dimas virou uma grande comédia.

O time do humor ganhou mais espaço. Mileide (Heloísa Pérrissé) e Jader (Érico Brás) estão em evidência. Ruty Raquel (Titina Medeiros) e Antonio (Pierre Baitelli) também fazem parte do investimento no humor.

► Curta o Notícias da TV no Facebook e fique por dentro de tudo na televisão

► Siga o Notícias da TV no Twitter: @danielkastro