Sem acordo, Fox corta sinal da Sky e pode deixar 5,2 milhões sem Walking Dead

DANIEL CASTRO e LUCIANO GUARALDO - Publicado em 05/02/2017, às 18h17 - Atualizado às 19h57

A programadora Fox decidiu neste domingo tirar seus canais do catálogo da operadora de TV via satélite, a segunda maior do país. Com isso, os 5,2 milhões de assinantes da Sky no Brasil poderão ficar sem a volta da temporada da série The Walking Dead, a mais vista do país, no próximo dia 12.

O sinal dos canais da Fox na Sky foi cortado às 18h deste domingo (5), pegando de surpresa os telespectadores do clássico italiano Juventus x Inter, pela Fox Sports, que protestaram nas redes sociais.

As negociações pela renovação de contrato, no entanto, não foram encerradas. Uma nova rodada acontecerá nesta segunda. Com o corte do sinal, a Fox aumenta a pressão sobre a Sky. No lugar dos canais da Fox, a Sky colocou sinais da Discovery.

O principal impasse está no valor que a Fox quer receber por seus canais. No Facebook do Fox Sports, a empresa pediu desculpas aos telespectadores da Sky e argumentou que o que a operadora paga por seus canais "equivale a menos do que custa uma xícara de café".

O corte neste domingo ocorreu apenas no Brasil, mas pode se estender pela América Latina durante a semana.

O impasse entre a Fox e a Sky já se arrasta há algum tempo: no dia 24 de janeiro, a programadora divulgou um comunicado em que lamentava não ter chegado a um acordo "depois de vários meses de negociações" e anunciava o fim da distribuição de seus canais pela operadora no dia 31. No fim do mês, um novo comunicado adiou a data definitiva para sexta-feira (3). Na sexta, o corte foi adiado novamente.

Além do reajuste do que recebe pelos seus canais básicos (Fox, FX, NatGeo, NatGeo Wild, Fox Sports, Fox Sports 2 e Fox Life são os principais), sem contar as versões HD (alta definição), a Fox negocia com a Sky a inclusão no serviço de seu pacote premium, que conta com o Fox1 e o Fox Action, lançado no início do ano passado.

Em um momento de crise financeira e de queda do número de assinantes, a Sky reluta em assumir novos custos.

A Sky não é a primeira operadora a sofrer pressão do grupo Fox: em fevereiro do ano passado, a programadora tirou seus canais da Oi, afetando mais de 1 milhão de assinantes. Voltou ao ar uma semana depois. Em julho, a briga foi com a Net e a Claro, que somam 10 milhões de clientes _na ocasião, o acordo foi feito antes de uma atitude mais drástica.

Para aumentar seu poder de persuasão, a Fox ainda incentivou seu público a bombardear as operadoras com mensagens solicitando a permanência dos canais nos pacotes. Em vídeo exibido na internet e nos intervalos da grade, a mensagem de possível saída da Sky surgia em tom de quase ameaça:

"Atenção assinantes da Sky. Lamentamos informar que não chegamos a um acordo com a sua operadora de TV por assinatura e a partir de 1º de fevereiro todos os canais da Fox vão sair do ar. Você escutou bem. Todos estes canais (Fox Sports, Fox Sports 2, FX, Fox, Fox Life, National Geographic, NatGeo Wild) vão desaparecer da sua televisão. Ligue para a central de atendimento ao assinante da Sky e diga 'quero a Fox'", sugeria a mensagem.

