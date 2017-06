Fora da TV aberta há três anos, Galisteu faz de tudo para se manter na mídia

Divulgação/Band News

Adriane Galisteu no programa Face a Face em papo com José Júnior, fundador do AfroReggae

Fora da TV aberta desde o reality Quem Quer Casar com Meu Filho?, exibido pela Band no início de 2014, mas sem contrato fixo com nenhuma emissora desde 2012, Adriane Galisteu tem batalhado em todas as frentes para se manter na mídia: a apresentadora de 44 anos tem um programa de entrevistas na TV paga, mantém um canal no YouTube e atua em uma peça de teatro infantil. Sua mais nova empreitada é na Rádio Globo: a partir desta semana, ela comanda as edições das quartas-feiras do programa Papo de Almoço.

"Os meus fãs me cobram muito, falam que estão com saudade de me ver na TV. E eu respondo: 'Gente, não tem como vocês não me encontrarem. Estou na Band News com o Face a Face todas as terças-feiras, às quartas das 11h às 14h na rádio, tem Galisteu Sem Filtro no YouTube toda quarta às 17h, A Bela Adormecida no teatro aos sábados e domingos. Não venham reclamar que não me encontram porque estou em todo lugar, é só ficar esperto", proclama Adriane.

Depois de tentar emplacar uma vaga na TV Globo no ano passado, no Vídeo Show e no É de Casa, e de ter sido vetada pela emissora para participar até da Dança dos Famosos, Galisteu celebra seu contrato com uma empresa do mesmo grupo.

"Estou muito feliz, principalmente por estar ao lado de amigos queridos. O Otaviano Costa eu conheço de longa data, o Paulo Bonfá trabalhou comigo há uns 20 anos. E eu fui convidada para fazer esse programa, então é um reconhecimento", diz.

Adriane em estúdio da Rádio Globo e com o filho Vittorio, com quem contracena no teatro

Ela desconversa sobre a tentativa de entrar na Globo em 2016 e nega que estar na emissora de rádio do grupo facilite sua transição para a televisão.

"Fala-se demais. 'A Adriane tentou isso, ela fez aquilo'... Por enquanto, estou só na Rádio Globo mesmo. E em todas as outras coisas também, está difícil achar tempo até para namorar (risos)", brinca ela, casada com o estilista Alexandre Iódice.

Adriane não nega que deseja voltar à TV aberta, um sonho de criança. "Eu tinha 9 anos, era muito pobre, e falava para minha mãe: 'Eu quero estar na televisão'. Não fazia ideia de como era o trabalho, mas já queria aquilo para mim", lembra.

Ela diz estar em busca de um projeto que tenha a sua cara: "Se for para voltar de qualquer jeito, prefiro recusar. Já tenho trabalho demais, estou com a vida lotada".

Foi justamente o fato de poder dar sua cara ao Papo de Almoço que fez a apresentadora aceitar o convite da rádio.

"Parece um pouco do Galisteu Sem Filtro, posso brincar até com temas mais sérios. E, como meu programa é na quarta-feira, tem um momento de futebol, com o Alex Escobar e o PVC [Paulo Vinícius Coelho]. Eu não entendo nada do assunto, mas vou falar das coxas dos jogadores, dos uniformes que são horrorosos, vou dar meus pitacos (risos)", conta.

O programa marca a volta de Galisteu ao rádio _há 20 anos, ela comandou o Torpedo, na Jovem Pan, ao lado de Luciano Huck.

"Foram três anos que serviram para me dar uma bagagem muito importante para tudo o que eu fiz em seguida", recorda ela, que já tinha se aventurado como cantora, modelo e atriz até se encontrar como apresentadora: depois da rádio, foi para a MTV Brasil, onde comandou o Quiz (1998-1999). Em seguida, passou pela RedeTV!, Record, SBT e Band, além de canais pagos dos grupos Discovery e Fox.