Giovanna mantida

DANIEL CASTRO - Publicado em 01/11/2017, às 11h21

João Miguel Junior/TV Globo

Autor da próxima novela das nove da Globo, João Emanuel Carneiro se arrependeu de ter vetado Giovanna Antonelli e decidiu manter a atriz no elenco de De Volta Para Casa. Em reunião ontem (31), Carneiro anunciou a decisão de devolver a Giovanna, com quem trabalhou em Da Cor do Pecado (2004) e A Regra do Jogo (2015), o papel de uma mulher sofrida que se apaixona pelo protagonista de sua próxima trama, um cantor de axé que é dado como morto, a ser interpretado por Emilio Dantas, o Rubinho de A Força do Querer. Giovanna havia sido vetada porque Carneiro a considerou branca e italiana demais para viver uma "baiana de raiz". A Globo, que vem evitando patrulhas, concordou, porque avalia que há o risco de ser acusada de "embranquecer" as baianas. Giovanna será mãe dos personagens de Chay Suede e Luisa Arraes e vai ter de caprichar na prosódia, maquiagem e no gestual.